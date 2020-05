The Mamas mit "Move"

The Mamas mit "Move" Schwedens Gospelchor als ESC-Favorit

Schweden zählt automatisch jedes Jahr zu den Favoriten. Dieses Land ist einfach ein ESC-Profi - kein anderer Teilnehmer hat einen so großen und aufwendigen Vorentscheid. 2019 landeten die Schweden mit John Lundvik und seinen Gospelsängerinnen auf Platz 5, in diesem Jahr wären die Gospelsängerinnen alleine nach Rotterdam gefahren als The Mamas mit "Move".