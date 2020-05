The Roop mit "On Fire"

The Roop mit "On Fire" Eingängiger Beat aus Litauen beim ESC 2020

Spannend wäre dieses Jahr auch gewesen, wie Litauen abgeschnitten hätte. Der Song On Fire von The Roop fällt definitiv auf und hat einen sehr eingängigen Beat. Bei vielen ESC-Fans kommt dieser Beitrag, der sich aus der Masse abhebt, sehr gut an und wurde deshalb weit oben gesehen.