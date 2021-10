Litauen ist "Sieger der Herzen"

Kaum standen alle Songs für dieses Jahr fest, da hieß es Mitte März: der Eurovision Song Contest 2020 fällt aus wegen Corona. Am 16. Mai gab es im Ersten zwei Ersatzshows allerdings ohne offiziellen Gewinner.

ESC erstmals abgesagt

In der 64-jährigen Geschichte des Eurovision Song Contests musste der Wettbewerb zum ersten Mal abgesagt werden. Eine Show konnte es daher in diesem Jahr nicht geben, das wurde relativ schnell klar im März, als sich Corona immer mehr auf das Leben der Menschen in Europa auswirkte. Zu gefährlich, wenn Tausende in einer Halle in Rotterdam sind oder bei den unzähligen Public-Viewings.

Gesungen wird trotzdem

Am Samstag (16.05.), dem Tag des eigentlichen ESC-Finales, gab es eine Ersatzshow aus Rotterdam und Das Erste veranstaltete davor ein deutsches ESC Finale. Dabei gab es aber keinen offiziellen Gewinner. Litauen mit The Roop und dem Song "On Fire" wurde von den deutschen Fernsehzuschauern zum "Sieger der Herzen" gewählt. Ein europäisches Voting gab es nicht. Hier finden Sie alle Infos zu den Shows.

Die Favoriten

Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, dass kein richtiger ESC stattfand. Vor Monaten gab es nämlich schon einen großen Favoriten: Island. Noch bevor Island überhaupt offiziell ihren Teilnehmer gewählt hatte, wurde das Musikvideo zu "Think About Things" von Daði og Gagnamagnið millionenfach im Internet angeschaut. Ein Flöten-Vorspiel vor versammelter Familie (wer kennt diese Fremdschäm-Situation nicht) und dann ein Wohnzimmerkonzert, bei dem der 2,08 Meter große Daði Freyr und seine Truppe selbstironisch alle Show-Register ziehen.

Russland ist in diesem Jahr in einer ähnlichen Kategorie, aber noch mehr Spaßbeitrag. Schlaghosen, komische Hemden und schräge Tanzperformance. Little Big mit "Uno" hätte in Rotterdam auftreten sollen.

Italien zeigt in diesem Jahr viel Gefühl. Diodato mit "Fai Rumore". Ein Song, der in den letzten Wochen vielen Menschen in Italien Kraft gegeben hat und von unzähligen Balkonen gesungen wurde. Allein deshalb hätte es der Song zu vielen 12-Punkte-Wertungen schaffen können.

Schweden zählt automatisch jedes Jahr zu den Favoriten. Dieses Land ist einfach ein ESC-Profi - kein anderer Teilnehmer hat einen so großen und aufwendigen Vorentscheid. 2019 landeten die Schweden mit John Lundvik und seinen Gospelsängerinnen auf Platz 5, in diesem Jahr wären die Gospelsängerinnen alleine nach Rotterdam gefahren als The Mamas mit "Move".

Spannend wäre dieses Jahr auch gewesen, wie Litauen abgeschnitten hätte. Der Song "On Fire" von The Roop fällt definitiv auf und hat einen sehr eingängigen Beat. Bei vielen ESC-Fans kommt dieser Beitrag, der sich aus der Masse abhebt, sehr gut an. Die deutschen Fernsehzuschauer haben diesen Beitrag beim deutschen Finale aus der Elbphilharmonie in Hamburg auf den ersten Platz gewählt.

Ganz große Chancen auf eine Platzierung weit vorne hätte auch sie: Destiny aus Malta mit "All of my Love". Das Gewinner-Gen hat sie: 2015 gewann sie den Junior Eurovision Songcontest.

Der diesjährige Song aus Aserbaidschan fällt aus mehreren Gründen auf: Efendi mit "Cleopatra" ist ein typischer ESC-Beitrag mit vielen typischen Elementen, die bei dieser Veranstaltung nicht fehlen dürfen. Aber auch diese eine Textzeile sticht heraus und überrascht: "Straight or gay or in between" - also "hetero oder homosexuell oder irgendwo dazwischen". Kommen aus Aserbaidschan doch immer wieder Berichte darüber, wie schwer es dort die LGBTQ -Community hat.

Dieses Jahr kommt auch der deutsche ESC-Song 2020 bei vielen Fans weltweit gut an. Ben Dolic mit "Violent Thing" hätte bestimmt deutlich besser abgeschnitten als der deutsche Beitrag vom letzten Jahr.