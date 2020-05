Der Song aus Aserbaidschan fällt aus mehreren Gründen auf: Efendi mit "Cleopatra" ist ein typischer ESC-Beitrag mit vielen typischen Elementen, die bei dieser Veranstaltung nicht fehlen dürfen. Aber auch diese eine Textzeile sticht heraus und überrascht: "Straight or gay or in between" - also "hetero oder homosexuell oder irgendwo dazwischen". Kommen aus Aserbaidschan doch immer wieder Berichte darüber, wie schwer es dort die LGBTQ -Community hat.