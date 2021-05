Er ist einer der wichtigsten Musiker unserer Zeit: Bob Dylan. Er hat mehrere Generationen von Musikern geprägt, er hat die Musikgeschichte mit seinen Songs wie kaum ein anderer beeinflußt. Dr. Erica Applezweig - heute arbeitet sie als Psychotherapeutin - kennt Bob Dylans Anfänge in New York aus erster Hand.

Schon als Jugendliche in New York hatte Erica Applezweig selbst einen guten Ruf als Songwriterin und Folksängerin. Und: sie hatte engen Kontakt zu Bob Dylan. Im Interview erinnert sie sich an so manch spannende Geschichte mit dem jungen, schlaksigen Mann.

Bob Dylan und die New Yorker Musikszene

Bob Dylans Stammkneipe: "Gerde's Folk City", einen Steinwurf entfernt vom "Third Side", wo Erica Applezweig auftrat. Bob trank viel, so erinnert sie sich, und auf dem Heimweg von "Gerde's" wurde er vor dem "Third Side" ohnmächtig. Sie und ihre Freunde mussten ihn von der Straße ins Café ziehen - dort schlief er seinen Rausch auf einem roten, gemütlichen Teppich auf der Bühne aus.

"Ich erinnere mich auch daran, als Bob die Talentshows im "Gaslight" moderierte, und eines Abends hat Bob Dylan mich dort vorstellte - und das war so cool, meine 15 Minuten Ruhm: er sagte, ich sei der drittbeste Songwriter, den er kannte - zu der Zeit war er die Nummer 2 und Woody Gutrie die Nummer 1... ich war sehr geschmeichelt."

Der Washington Square in New York: dort spielte Bob Dylan das erste Mal "Blowin' in the wind" in aller Öffentlichkeit picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

"Blowing in the wind hat uns regelrecht umgehauen"

Eine andere angesagte New Yorker Bar: das "Pussycat". Man saß beieinander, trank Grenadines, und Bob Dylan saß einfach nur daneben und schrieb, und schrieb, und schrieb - ohne sich mit den anderen zu unterhalten oder Kontakte zu knüpfen. Wenn er dann aber seine Texte vortrug, horchten alle auf: hast Du das gerade gehört - das sind tolle Lyrics.

"Am Washington Square hat er dann 'Blowing in the wind' gespielt - das hat alle regelrecht umgehauen."

Texte schreiben auf Bob Dylans Couch

Erica Applezweig und Bob Dylan wohnten damals in der gleichen Straße - oft saßen beide dann in seinem Wohnzimmer, wenn die Coffeeshops zumachten und machten die Nacht zum Tage, schrieben an ihren Songs:

"Morgens tauschten wir uns über unsere Songs aus und ich ging dann in die Highschool. Wer wußte damals, was aus uns werden würde - hätte ich's damals gewußt, wer weiß, ich hätte vielleicht seine Gitarre gestohlen."

Dylans erstes Album und eine Mütze als Markenzeichen

Ganz genau erinnert sich Erica Applezweig noch an den Moment, als Bob Dylans erstes Album herauskam. Es war der März 1962, und damals schon trug er diesen, wie Applezweig findet, "komischen Hut" - eine Art Schiebermütze. Sie war sein Markenzeichen und wurde auf dem Cover seiner Debut-LP verewigt.