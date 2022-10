Jeder, der einen Namen im Show-Geschäft hat, muss früher oder später ein Weihnachtsalbum aufnehmen.

Erstaunlich, dass ein Album, das bereits 1957 aufgenommen wurde, bis heute nicht den Platz Eins der Weihnachts-Alben-Hitparade hat räumen müssen: das "Elvis' Christmas Album". SWR1 Musikredakteur Adrian Beric erzählt, was damals in einem Tonstudio in Hollywood passierte und was daran den legendären Komponisten Irving Berlin so geärgert hat.