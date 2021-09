Elton John überrascht britische Schülerband

Eine Schülerband aus Großbritannien hat eine Version von Elton Johns "I'm still standing" aufgenommen und das Video gepostet. Und was macht Elton John? Er antwortet!

Ein Musiklehrer hatte mit seiner Klasse per Videoschalte eine neue Version von "I'm still standing" aufgenommen und ins Netz gestellt. Das ganze war ein Projekt der Telford Priory School in Shropshire, bei dem die Schüler bekannte Hits per Video-Konferenz spielten - Musik-Unterricht in Corona-Lockdown-Zeiten:

Auf dieses Video wurde Ron Sexsmith aufmerksam, ein kanadischer Musiker, der eng mit Elton John befreundet ist. Er schickte ihm den Link zum Video und Elton John war mehr als begeistert - und antwortete den Schülern mit einer Video-Message!

"Brilliante Version von 'I'm still standing' "

Großes Lob vom Meister: "Ich war geplättet! Ich habe das Video dreimal am Stück angeschaut, weil ich nicht glauben konnte, wie gut Ihr das gesungen und gespielt habt".

"Ihr habt eine brilliante Version von 'I'm still standing' geschaffen."

Verbunden mit dem Lob war auch eine Einladung: sobald die Corona-Beschränkungen aufgehoben sind und Elton John seine Tournee wieder aufnehmen kann, werden die Nachwuchsmusiker mit ihm auf der Bühne stehen...