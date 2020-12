Die Wohnung oder das Haus mal bis in die letzte Ecke richtig sauber machen, Brot backen und endlich mal ausmisten – so haben viele von uns die Zeit des coronabedingten Lockdowns im März 2020 genutzt. Und auch bei den Superstars war es nicht viel anders. Elton John hat in diesen Wochen in seinen Schubladen aufgeräumt und dabei sind viele längst vergessene Songs zum Vorschein gekommen. Diese hat er nun auf seiner “Jewel Box” veröffentlicht.

"Es war mir ein absolutes Vergnügen für die 'Jewel Box' jede Phase meiner Karriere so detailliert durchzugehen. Wenn ich diese lang verlorenen Spuren wieder höre, fällt es mir schwer zu begreifen, wie produktiv Bernie und ich in den ersten Tagen waren. Die Songs strömten einfach aus uns heraus, und die Band war im Studio einfach unglaublich." Elton John über seine "Jewel Box" Wie ein Märchenbuch Dass Elton John die Arbeit an der Box Spaß gemacht hat, sieht man auf den ersten Blick. Sie kommt als großes liebevoll gestaltetes Märchenbuch, dass neben Musik auch Geschichten, Fotos und Briefe aus den letzten 60 Jahren beinhaltet und so einen sehr privaten Einblick gibt. Auf den acht CDs sind 148 Lieder, darunter viele B-Seiten, die längst in Vergessenheit geraten sind. 60 Songs dürften auch den eingefleischten Fans komplett neu sein, denn die erblicken mit Veröffentlichung der Jewel-Box das erste Mal überhaupt das Licht der (Musik-)Welt! Zahlreiche Demo-Piano Versionen, teilweise aus der ganz frühen Zeit seiner Karriere, zeigen die Entstehung des wunderbaren Elton John Sounds, der uns seit Jahrzehnten begleitet. Seine großen Hits hat er dafür weggelassen, was die Jewel Box dann doch sehr zu einem Stück für absolute Elton-John-Liebhaber*innen macht. Für den wahren Fan ist die Box ein tolles Geschenk zur großen Bescherung – und wegen des großen Umfangs und Preises eher weniger für den kleineren Nikolausstiefel geeignet. Eine Box für die Fans Eigentlich wäre der Sänger in diesen Tagen immer noch auf seiner großen „Farewell Yellow Brick Road“ Abschiedstour in der Welt unterwegs (in der Stuttgarter Schleyerhalle stoppte er mit diesem Programm schon im Mai 2019). Doch Corona machte auch ihm erstmal einen Strich durch die Rechnung. Er bleibt aber positiv:

„Ich will bei allem, was ich tue, immer vorwärts gehen und in die Zukunft blicken. Während des Lockdown Zeit zu haben, Bilanz zu ziehen und diese Momente aus jeder Epoche meiner Erinnerung zu holen, war eine Freude. Als passionierter Plattensammler hat mich dieses Projekt wirklich begeistert und ich könnte nicht glücklicher sein mit dem handwerklichen Niveau, das in einer so sorgfältig kuratierten, liebevoll konstruierten Box steckt. Ich bin sicher, meine Fans werden es genauso genießen wie ich". SWR1 hören und Elton Johns "Jewel Box" gewinnen! In Bloß kein Stress haben Sie diesen Samstag, 5.12.2020, die Chance eine "Jewel Box" von Elton John zu gewinnen. Das Gewinnspiel findet zwischen 9 und 11 Uhr statt. Wenn Sie mitmachen möchten, müssen Sie in dieser Zeit einfach SWR1 Baden-Württemberg hören und im richtigen Moment anrufen. Wir wünschen Ihnen viel Glück!