Ende März 2020, der erste Lockdown in der Pandemie. Konzertsäle, Hallen und Clubs geschlossen, keine Chance für Musiker*innen, ihre neuen Lieder live zu präsentieren. Vor allem junge, unbekanntere Künstler*innen, die viel von Plattenverkäufen auf Konzerten leben, stellte das vor große Probleme. Was können wir, was kann SWR1 Baden-Württemberg tun? Die Antwort war und ist bis heute: Der SWR1 Musik Klub Deutschland.

Wir spielen Musik aus Baden-Württemberg, aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir stellen Songschreiber*innen vor, die mit ihren Texten aufrütteln oder das Herz berühren, große Stimmen, die nur in kleinen Clubs auftreten, oder die großen Stars der Szene hautnah im Interview. In diesem einen Jahr Musik Klub Deutschland haben wir über 100 Interviews geführt. Mit Newcomern*innen wie Lisa Huber aus Freiburg, Kanda aus Ludwigsburg oder Toni Mogens aus Karlsruhe. Mit Stars wie Michael Schulte, Element of Crime oder Wolfgang Niedecken.



Nach einem Jahr ist es auch Zeit, Danke zu sagen: Danke an Sie, die SWR1-Hörer*innen! Danke für die zahllosen Mails, für die vielen Gespräche am Telefon, für Zuspruch, Lob und auch für Kritik. Der erste Geburtstag gehört Ihnen und Ihren Musikwünschen. Schicken Sie uns Ihre Wünsche direkt über "Mail ins Studio" Auf viele, viele, viele weitere Jahre! Die Playlist mit den Songs des Musik Klub Deutschland Die Songs der Sendung finden Sie auch in unserer Spotify-Playlist "Musik Klub Deutschland":