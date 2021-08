Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



"Als Paar konnten wir es nicht schaffen aber als Musiker haben wir uns einander respektiert"

Stevie Nicks erinnert sich wie "Dreams" entstanden ist. Er erzählt er sei nach Hause zu Lindsey gekommen und reichte ihr die Kassette mit dem Song drauf. Es war nur eine grobe Aufnahme, Nicks sang Solo und spielte dazu Klavier. In dieser Zeit hat er sich nicht so gut mit Lindsey verstanden und trotzdem spielte er es ihr vor und lächelte dabei. Als Paar harmonierten die beiden leider nicht. Nicks erzählt, dass er es traurig findet, dass sie es als Paar nicht schaffen konnten. Aber als Musiker haben sich die beiden immer respektiert und so entstanden dann auch ein paar brillante Songs wie "Dreams".

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Es ist wieder mal soweit - du sagst, du brauchst deine Freiheit.

Nun ja, wer bin ich denn, dass ich dich zurückhalten dürfte?

Es ist dein gutes Recht, dass du dein Spiel so spielst, wie's dir passt.

Aber achte mal darauf, wie sich deine Einsamkeit anhört -

wie ein Herzschlag, der dich in den Wahnsinn treibt -

in der Stille der Erinnerung an das, was du einmal hattest

bummbumm – was du verloren hast - bummbumm - was du hattest - bummbumm - was du verloren hast…

Es donnert nur, wenn's auch regnet -

und Spielernaturen lieben dich nur so lange wie sie spielen.

Nun, Frauen kommen und gehen -

wenn dir der Regen den Kopf gewaschen hat, wirst du das verstehen…

Alles wie gehabt: ich sehe sonnenklar voraus, was kommt -

aber was ich da sehe, behalte ich lieber für mich.

Ich bin doch diejenige, die sich sanft um deine Träume legen möchte.

Hast du Träume, die du verkaufen willst? Träume der Einsamkeit…

wie ein Herzschlag, der dich rasend macht…

Es donnert nur so lange wie's auch regnet…

Frauen kommen und gehen…

wenn du lange genug im Regen gestanden hast,

wirst du das verstehen - oh ja, dann wirst du's verstehen…