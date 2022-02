Dieser Song packt ein Tabuthema an

Die Band Genesis scheut sich nicht vor Tabuthemen, wenn sie ihre Songs schreiben. Sie prangern politische Missstände an, zweifeln an Gott oder singen über Geister oder kaputte Familien. Bestes Beispiel: "No Son of Mine" - es geht um einen Jungen und seinem völlig gestörten Verhältnis zu seinem gewalttätigen Vater. Keine leichte Kost… Was der Erfolg des Songs mit Elefanten zu tun hat?

Er hält es einfach nicht mehr aus – die Angst und das Weinen der Mutter…

Er haut ab. Weg von dem Monster, das die Familie terrorisiert. Als die Wunden auf seiner Seele ein bisschen geheilt sind, will er dem Vater die Chance geben, sich mit ihm auszusprechen. Aber dessen Worte sind sinnbildlich wieder ein Schlag ins Gesicht: "Unterlegen". "Du bist nicht mein Sohn – du bist einfach abgehauen." Phil Collins sagt über den Text, dass er absichtlich offenlässt, ob der Junge oder seine Mutter Opfer des prügelnden Vaters ist. Phil Collins überrascht es, wie viele Reaktionen von Fans sie bekommen, die erzählen, dass sie das Gefühl haben, der Song wäre für sie geschrieben werden. Der Refrain für "No Son of Mine" schießt Phil Collins bei einer Improvisation durch den Kopf. Der unverwechselbare Sound kommt von Keyboarder Tony Banks – der verlangsamt den Gitarrenpart von Bandkollege Mike Rutherford – so entsteht ein Klang, der ihn an das Trompeten von Elefanten erinnert. Er hat einen ganz neuen Sound erschaffen, den die Band später auch in andere Songs einbaut. Das Tröten der Elefanten taucht auch in "I Can’t Dance" oder in "On the Shoreline" auf. Und: ein ganz ähnlicher Sound taucht in dem Song "I Grieve" vom ehemaligen Genesis-Frontmann Peter Gabriel auf.