Traurige Meldung aus der Musikwelt: Der Sänger Gerry Marsden ist tot. Marsden hat in den 60er Jahren das Lied zum Hit gemacht, das heute in vielen, vielen Fußballstadien gesungen wird: "You'll never walk alone". Wir klären, wie der Song zur Hymne wurde - und woher er eigentlich stammt.

Wie wurde "You'll never walk alone" zu DEM Fußball-Hit?

Das weiß man gar nicht mit endgültiger Sicherheit. Ziemlich sicher scheint, dass die Fans des FC Liverpool als erste "You’ll never walk alone" im Stadion gesungen haben. Obwohl auch schon Fans von Glasgow und Fulham gesagt haben: "Nein, WIR waren das!".

Die Legende aus Liverpool

Am schönsten ist auf jeden Fall diese Legende aus Liverpool: In den 60er Jahren wurden in englischen Fußballstadien schon aktuelle Hits gespielt. Und darunter eben auch der Nummer 1-Hit der Liverpooler Band Gerry and the Pacemakers. Dabei soll einmal die Lautsprecheranlage ausgefallen sein. Und da haben die Stadionbesucher dann eben allein weitergesungen, a cappella: „You’ll never walk alone“.

"You'll never walk alone" ist eine fette Scheibe Schmalz John Lennon

Man mag das sehen wie John Lennon - oder auch nicht. Aber die Botschaft "Du bist nie allein" beschwört natürlich bestens das Wir-Gefühl unter Fußballfans. Und Fans anderer Vereine in der ganzen Welt haben die Hymne für sich übernommen, oft erst Jahrzehnte später. Bei den deutschen Bundesligavereinen wohl am größten zelebriert: im Stadion von Borussia Dortmund.

Das Gefühl, wenn Zehntausende auf den Rängen dieses Lied singen, hat der große niederländische Fußballer Johan Cruyff sehr treffend beschrieben:

Die Liverpooler Fans haben mir Schauer über den Rücken gejagt. Eine Menge von 40.000 Menschen wurde eine Kraft hinter ihrer Mannschaft. Johan Cruyff

Und woher stammt das Original?

"You'll never walk alone" stammt aus dem 1945 uraufgeführten Musical "Carousel". Geschrieben haben es die Broadway-Legenden Richard Rogers und Oscar Hammerstein II. Erzählt wird die Geschichte eines Karussellarbeiters, der aus finanzieller Not einen Raubüberfall begeht - er will für die Zukunft seiner Frau und ihres ungeborenen Kind sorgen, doch er stirbt dabei.

"You'll never walk alone" wird im Musical zweimal gesungen - einmal, um die Frau zu ermutigen, über den Tod ihres Mannes hinweg zu kommen, und ein zweites Mal im Finale, bei der Schul-Abschluss-Feier der dann 15-jährigen Tochter.

Der Songtext