Entweder, das Original war ein Hit und andere nehmen ihn in ihr Repertoire auf. Oder das Original wurde erst erfolgreich in einer Neufassung durch andere Künstler*innen. In beiden Fällen heißt das Zauberwort "Cover". SWR1 Musikredakteurin Clara Sondermann über die berühmtesten Coverversionen in der Pop- und Rockgeschichte.