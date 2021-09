"Das bisschen Quarantäne ist nicht die schlimmste Sache der Welt"

Auch die vielen Musiker sind betroffen von der Corona-Krise. Keine Touren, keine Konzerte - eben einfach zuhause bleiben. Die Ärzte nutzen die Zeit, um neue Songs zu schreiben. Und einen gibt es schon bei YouTube.

"Ein Lied für drinnen. Ein Lied für Stubenhocker. Für Matratzentester. Für Couchpotatoes. Ein Lied für Endlich-Plattensammlung-digitalisieren. Für Mal-wieder-Küche-wischen. Für Alle-Satellitensender-neu-sortieren. Ein Lied für Die Sendung mit der Maus. Für Telelernen. Für Skype-Schulstunden. Ein Lied für Händewaschen. Für anderthalb Meter. Für die Armbeuge. Ein Lied für Krankenschwestern und -brüder. Für den Bereitschaftsdienst. Ein Lied für Johns Hopkins. Für Robert Koch. Für Christian Drosten. Für Max Planck. Ein Lied für Solidarität. Ein Lied für alle. Ein Lied für Jetzt. Ein Lied für dich." - So die Ärzte unter ihrem Video.

Tipps für die Quarantäne

Auch ein paar (nicht immer jugendfreie) Tipps für die Quarantäne gibt es im Song: "Der Premium-Bereich von Pornhub ist für alle freigestellt". Alternativen zu Pornhub gibt es aber auch: "Die Kanzlerin, sie sagt: Bela bitte bleib' zuhaus', es gibt doch jeden Tag jetzt die Sendung mit der Maus". Aber auch die Hamsterkäufe von Nudeln und Klopapier werden aufgegriffen. Farin, Bela und Rod sitzen zuhause in Selbst-Isolation.

Neues Album und Tour 2020

"Wir würden gern auf Tour gehen, das ist grad nicht erlaubt. Drum haben wir Zuhause ein paar Songs zusammen geschraubt"

Die Ärzte kündigen im Video klar an: Sie wollen dieses Jahr noch ein neues Album veröffentlichen. Im November und Dezember wollen sie auf Tour gehen, unter anderem am 21. November in Stuttgart. Die Karten waren in weniger als 60 Sekunden ausverkauft. Für die Wartezeit bis zum neuen Album gibt es also schonmal einen Song, den sie von zuhause aufgenommen haben.