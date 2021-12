»Hey Ho«: Mit diesem Hit sorgt der Norweger Freddy Kalas für Weihnachtslaune

Wer ist eigentlich dieser Freddy Kalas, worum geht es in seinem Weihnachts-Hit "Hey Ho" und wie feiert er Weihnachten in Norwegen?

Ein 6 Jahre alter Weihnachtssong aus Norwegen sorgt dafür, dass wir hier in Baden-Württemberg richtig heftig in Weihnachtsstimmung kommen. Durch Zufall entdeckt, ist jetzt "Hey Ho" von Freddy Kalas das Lieblings-Weihnachts-Lied von vielen SWR1 Hörer:innen.

Wer ist eigentlich Freddy Kalas?

Im Interview haben wir ihn gefragt, was für ein Typ er eigentlich so ist und worum es in seinem Weihnachts-Hit geht. Und natürlich auch, wie sein Weihnachtsfest in Norwegen aussehen wird.

Ein skandinavisches Interview

Moderator Matthias Sziedat spricht zwar kein Norwegisch, dafür aber etwas Schwedisch. Und weil der Song auf Norwegisch ist, und diese Sprache so schön klingt, hat er das Interview auf Schwedisch mit Freddy Kalas geführt - ein echt skandinavisches Interview – "Hey Ho"!