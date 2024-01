per Mail teilen

"Wir machen ein neues Album!" Diese Nachricht hat Ian Gillan von Deep Purple Ende letzten Jahres eher so nebenher verkündet. Seit heute wissen wir mehr: Whoosh! wird das Album heissen, es erscheint am 12. Juni und es kann ab heute vorbestellt werden. Hier gibt's schon das neue Cover zu sehen:

Deep Purple kommt also mit neuen Songs am 16. Oktober zum SWR1 Konzert in die Stuttgarter Schleyerhalle. Wie die Songs klingen, das weiß bis jetzt niemand...

Hier geht's zum Konzert am 16. Oktober 2020: