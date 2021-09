per Mail teilen

Für die meisten Menschen ist so ein Neuanfang etwas sehr Besonderes, da hat man eher Angst vor und ist stolz, wenn es klappt. Bei David Bowie waren Neuanfänge der Standard, das, was er immer gemacht hat. Immer wieder neue Musik, immer wieder neue Looks. Clara Sondermann aus der SWR1 Musikredaktion über David Bowie, das Chamäleon: