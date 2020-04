Angesichts der aktuellen Situation lassen sich immer mehr Musiker Aktionen einfallen, um Ersatz für ausgefallene Konzerte zu schaffen oder Gelder für die Bekämpfung der Krise zu sammeln.

Project United - Europas Musiker setzen Zeichen für Zusammenhalt

70 Musiker aus zehn Ländern haben ein Zeichen für Zusammenhalt während der Corona-Krise gesetzt. Unter dem Namen “Project United” spielten die Künstler gemeinsam den Song “Side by Side” ein und veröffentlichten das Video auf YouTube. Aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen gegen das Coronavirus nahmen die Musiker den Song in ihren jeweiligen Wohnungen auf. Gitarre aus Frankreich, Bass aus Deutschland, Klavier aus der Ukraine, Gesang aus Litauen, ein italienischer Gitarrist steuerte ein Solo bei. “Wenn wir den Menschen damit zeigen können, dass niemand alleine ist, dann haben wir schon viel erreicht”, so der Produzent des Stückes, Maik Styrnol.

Sir Elton John lädt ein

Ein Wohnzimmer-Konzert der ganz besondern Art, mit den Stars der Musikszene. Kein geringerer als Elton John präsentierte diese Spendensammel-Aktion für Ersthelfer und Unterstützungsbedürftige in der Corona-Krise. Mit dabei unter anderem: Alicia Keys, Mariah Carey, Sam Smith, Billie Eilish und und und...

Wohnzimmerkonzert statt Live-Tour: #WirBleibenZuhause-Festival

Die Festivalsaison ist in diesem Jahr schon früher gestartet: schon zwei Mal haben sich Popstars aus Deutschland zusammen getan und virtuelle Konzerte gegeben.

Beim #WirBleibenZuhause-Festival spielten u.a.Johannes Oerding, Max Giesinger, Clueso, Lotte, Mathea, Nico Santos, Rea Garvey, Alvaro Soler oder Lea und streamten ihre Songs auf ihren Instagram-Accounts.

Chris Martin von Coldplay startet Heimkonzert-Serie

Chris Martin hat sich im Namen des von ihm geleiteten Global Citizen Festivals mit der Weltgesundheitsorganisation zusammengetan, um bis Ende April 675 Millionen US-Dollar für den Kampf gegen COVID-19 zu sammeln.

Aus diesem Anlass startete der Coldplay-Frontmann eine schöne Aktion, die sich "Together At Home" nennt und die Idee hat, dass wir alle uns zusammenschließen und einander nahe fühlen, obwohl jeder für sich in häuslicher Abschottung verbringt, sei es im Homeoffice, bei der Kinderbetreuung oder weil wir in Quarantäne sind.

Für rund 30 Minuten beantwortete Chris Martin in einem Instagram Live über den Kanal von Coldplay Fan-Fragen und stimmte diverse Songs an, unter anderem "Trouble", "Viva La Vida", "Yellow" und das Bowie-Cover "Life On Mars". Dass er dabei aufgrund einer Erkältung die Tonhöhen manchmal nicht ganz erreichte, machte die Sache umso sympathischer und nahbarer, ebenso wie Martins anfängliche Nervosität bei seinem ersten Instagram Live. Der nächste Künstler hat Chris Martins Einladung zur Teilnahme an "Together At Home" angenommen und sein kleines Familien-Konzert gestreamt: John Legend am heimischen Klavier

Keith Urban spielt live - seine Frau Nicole Kidman tanzt

Eine halbe Stunde performed Keith auf seiner improvisierten Konzertbühne. Seine Frau Nicole Kidman gibt die Backgroundtänzerin. Diverse Musikstars wie John Mayer oder Kylie Minogue feiern ihn.

Geisterkonzert in der Elbphilharmonie

Popsänger James Blunt hat auch schon ein Konzert ohne direkte Zuschauer gespielt - und hat damit in der Hamburger Elbphilharmonie Geschichte geschrieben. Als erster Musiker überhaupt spielte der 46-jährige Brite im Großen Saal ein Konzert ohne Publikum. Das Konzert konnte als Livestream kostenlos im Netz verfolgt werden.

"Ohne euch wäre es nur eine Probe." Sänger James Blunt

Lässig in T-Shirt, Jeans und Turnschuhen bekleidet, das Wort an die Zuschauer an den Bildschirmen. Der Musiker legte sich mit seiner vierköpfigen Begleitband ordentlich ins Zeug, sang eindringlich Hits wie "You're Beautiful" und "Goodbye My Lover", spielte druckvoll Akustikgitarre und sprang auf sein Klavier.

Von den Songs seines aktuellen Studioalbums "Once Upon A Mind" stach besonders die emotionale Ballade "Monsters" für seinen erkrankten Vater hervor. Statt Jubel gab es zwischen den Liedern Stille und eine dunkle Bühne. Außenaufnahmen der bunt beleuchteten Elbphilharmonie wurden eingeblendet. Blunt selbst hatte offensichtlich Spaß: Schweißnass und strahlend schickte er immer wieder ein "Dankeschön" raus in die Welt.

Am Ende des gut anderthalbstündigen Auftritts applaudierten er und seine Band sich selbst. Obwohl es noch keine offizielle Absage für sein für diesen Sonnabend angesetztes Konzert in der Hamburger Barclaycard Arena gibt, lies Blunt anklingen, dass er nun erstmal nach Hause fliegen wird.

Gianna Nannini veranstaltete ein "virtuelles Konzert"

Die italienische Sängerin Gianna Nannini hat ein "virtuelles Konzert gegen Corona-Einsamkeit" veranstaltet, das sie live aus ihrem Haus in Mailand über ihren Instagram-Account übertragen hat. Italien ist wegen der Ausbreitung des Coronavirus Sperrzone.