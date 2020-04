"Alle Großveranstaltungen werden bis Ende August abgesagt" - mit dieser Entscheidung von Bund und Ländern kommt auch ein langes Aus für ganz viele Konzerte. Ob kleinere Clubkonzerte, Theater, Kabarett etc. bald wieder erlaubt werden, steht auch noch in den Sternen. Was also machen mit den gekauften Tickets?

Konzert fällt aus: Geld zurück! Mein Konzert fällt noch unter die Zeit der Corona-Absage - habe ich ein Anrecht auf Ersatz oder Entschädigung? Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg sagt: "Als Konzertbesucher habe ich einen Vertrag mit dem Konzertveranstalter. Findet das Konzert nicht statt, habe ich prinzipiell Anspruch darauf, dass das bereits bezahlte Geld zurückerstattet wird." Oliver Buttler Das gilt auch, wenn ein Konzert ausfällt, weil der Künstler selbst krank geworden ist. "Ich habe bezahlt für dieses Event, diese Leistung. Kann die nicht erbracht werden, habe ich Anspruch auf Rückerstattung des Geldes", so Buttler. Konzert verlegt und keine Zeit? Geld zurück! Die rechtliche Lage klären wir an einem konkreten Beispiel: Peter Maffay. Aus Krankheitsgründen waren einige Tour-Termine ausgefallen. Die Tickets konnten zurückgegeben oder für einen Ersatztermin genutzt werden. Was aber, wenn ich an diesem Ersatztermin keine Zeit habe? Dann gibt es das Geld zurück. Grund: "Hier betrifft der Vertrag zunächst den ersten Konzerttermin. Wenn ich den zweiten Konzerttermin nicht wahrnehmen kann, habe ich selbstverständlich Anspruch auf eine Rückerstattung des Geldes." Oliver Buttler Zuhause bleiben wegen Corona? Was ist, wenn die Corona-Kontaktbeschränkungen gelockert oder ganz aufgehoben werden - eine geplante Veranstaltung findet also statt. Aber der Ticket-Käufer hat immer noch Angst vor Ansteckung und will die Veranstaltung nicht besuchen - was dann? Dann hat er auch keinen Anspruch auf Erstattung. Grund: "Der Konzertveranstalter macht aus seiner Sicht alles Mögliche, damit das Konzert auch stattfinden kann und erbringt seine Leistung tatsächlich." Oliver Buttler Insofern trage der Daheimgebliebene das Risiko, auf seinem Geldverlust sitzenzubleiben. Zwar könnte ihm der Veranstalter einen Ersatztermin oder eine Rückerstattung anbieten. Rein rechtlich muss es nicht, er kann sich aber kulant zeigen. Viel Solidarität beim Publikum Eines aber hat sich in der Corona-Krise im Unterhaltungs-Sektor auch gezeigt: die Solidarität des Publikums. Vor allem mit kleineren Bühnen, Veranstaltern, Bands oder Künstlern. Da diese oft "von der Hand in den Mund leben" und keine großen Rücklagen haben, haben viele Menschen ihre Tickets ganz bewusst nicht zurück gegeben, damit die Einnahmen nicht verloren gehen und die Gefahr einer Pleite etwas gemildert wird. Es gibt sogar immer wieder "Fake-Konzerte", für die man Tickets kaufen kann: eine Veranstaltung, die es nur auf dem Papier gibt, die aber niemals stattfinden wird - der Ticket-Kauf ist also eine direkte Spende an Veranstalter oder Künstler.