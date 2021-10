Ein virtuelles Konzert, um Geld für den Kampf gegen Corona zu sammeln. Coldplay, Miley Cyrus, Usher, Shakira und viele andere waren mit dabei.

Schon zum zweiten Mal in der Corona-Krise organisierte die Hilfsorganisation Global Citizen ein virtuelles Mega-Konzert: "Global Goal - Unite For Our Future".

picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Photoshot

Viele internationale Künstler*innen waren mit dabei, unter anderem Coldplay, Usher, Shakira und Miley Cyrus.

»Weil diese Pandemie die ganze Welt betrifft, müssen wir sicherstellen, dass jeder überall Zugang zu Tests, Behandlungen und einem Impfstoff bekommt. Gemeinsam wenden sich deshalb Menschen aller Altersgruppen grenzüberschreitend an Regierungen, Unternehmen und private Spender, und bitten sie, ihre Beiträge zur Lösung der Probleme zu erhöhen.«

Wenn tatsächlich jeder Mensch auf der Welt all das bekommen soll, egal wo er lebt und unabhängig vom Einkommen, dann wird das Milliarden kosten. Dieses Geld soll auch über Spenden hereinkommen. Dafür hat die EU-Kommission zusammen mit der Organisation Global Citizen die Aktion "Global Goal - Unite For Our Future" gestartet.

Erst das Gipfeltreffen, dann das Konzert

Schon nachmittags hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein virtuelles Gipfeltreffen abgehalten, bei dem führende Politiker aus der ganzen Welt und auch Aktivisten gesprochen haben.

Das komplette Konzert gibt´s hier zum Anschauen:

Schon das erste virtuelle Charity-Konzert von Global Citizen war ein Erfolg

Zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation WHO organisierte die Hilfsorganisation Global Citizen am 18.April ein riesiges Corona-Hilfs-Konzert mit vielen bekannten Musikern und Prominenten. One World: Together At Home

127 Mio. Dollar gespendet

Unternehmenspartner und Philanthrop*innen haben insgesamt über 127 Millionen US-Dollar zugesagt, um den Solidaritätsfonds der WHO und Beschäftigte im Gesundheitswesen im Kampf gegen die Pandemie zu unterstützen. Die Spenden an den Fonds sollen der Arbeit der WHO auf der ganzen Welt sowie der internationalen Impfstoff-Initiative CEPI und UNICEF zu Gute kommen.

Hier gibt es die Konzert-Videos:

Die Idee für "One world"

Aus den vielen virtuellen Konzerten während der Corona-Zeit ist die Idee für "One world" entstanden. Die Livestream-Konzerte aus den Wohnzimmern und Garagen der Musiker unter dem Motto #TogetherAtHome sollen in Zeiten der Isolation ein Gefühl des Zusammenhalts erzeugen und uns ermutigen, gemeinsam gegen das Coronavirus anzukämpfen.

Und es soll natürlich Geld gesammelt werden für den Solidaritätsfonds der WHO.



"One world: together at home" war ein globales TV- und Live-Streaming Event am 18.April, das all jene unterstützen soll, die weltweit an vorderster Front gegen das Coronavirus kämpfen. Damit unterstützt die WHO Kliniken, Gesundheitspersonal und Wohltätigkeitsorganisationen im Kampf gegen Corona.

Maßgeblich mitorganisiert hat das Ganze Lady Gaga: Die Sängerin engagiert sich seit Wochen im Kampf gegen Corona.

Line-Up ist gigantisch

Von A wie Annie Lennox bis Z wie Zucchero sind haufenweise internationale Stars am Start bei diesem Mega-Festival. Auch Alicia Keys, Elton John, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billy Ray Cyrus, Chris Martin, Paul McCartney und Stevie Wonder.