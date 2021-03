Der Club Bastion in Kirchheim/Teck (Landkreis Esslingen) ist einer der ältesten im Land und existiert seit mehr als 50 Jahren. Die spezielle Atmosphäre in einem mittelalterlichen Gemäuer macht ihn zu etwas ganz Besonderem.

1968 liegt vieles noch - und manches schon wieder - im Argen. In der weiten Welt tobt der Vietnamkrieg und in Paris gehen die Studenten auf die Straßen. An deutschen Universitäten herrscht immer noch der “Muff von 1.000 Jahren unter den Talaren” und in der schwäbischen Provinz wünscht sich mancher Jugendliche mehr kulturelle Abwechslung. Kirchenchor und Blasmusik sind ihnen nicht mehr das Maß der Dinge

Naheliegende Vorlage

Weil sie in ihrer Kindheit in den Überbleibseln der alten Stadtmauer gespielt und ihren Träumen nachgehangen haben, besinnen sich ein paar jazzbegeisterte Jugendliche in Kirchheim auf das Labyrinth der mittelalterlichen Befestigungsanlage aus dem frühen 16.Jahrhundert und wollen in den Gewölben der Bastei einen Veranstaltungsraum aufziehen.

“Die CDU war dagegen”

Wie zu jener Zeit üblich, ist der Gegenwind für jugendliches Engagement auch in der ehemaligen Nazihochburg Kirchheim/Teck groß.

“Die CDU war dagegen, aber wir hatten im Bürgermeister einen Fürsprecher”

sagt Otwin Schierle, einer der Mitbegründer des “Club Bastion”. Und so wird am nordwestlichen Altstadtrand aus der "Bastei" die "Bastion". Durch viel Eigenarbeit der Clubmitglieder und unter professioneller Anleitung mithilfe der Stadt.

Sex-Skandal zur Eröffnung

Im Sommer/Herbst 1968 ist es dann soweit. Das Kultur-Programm kann beginnen. Doch kurz nach/zur Eröffnung gibt es gleich einen Skandal, der den Club Bastion überregional in die Schlagzeilen bringt: der Münchener Aktionskünstler Otto Mühl zieht sich nackt auf der Bühne aus. Ein Affront für das bürgerliche Schwaben der damaligen Zeit!



Kultureller-literarischer-politischer Club

Als solcher firmiert der Club Bastion offiziell. Und danach handeln die Ehrenamtlichen seit der Gründung. Heute gibt es jährlich rund 80 Veranstaltungen – vorwiegend an Wochenenden.

“Bei uns wird alles ehrenamtlich organisiert”

sagt Vorstand Martin Mauser, Schreinermeister von Beruf. Lediglich zwei hauptamtliche Sekretärinnen teilen sich eine Stelle im Büro. Die Ehrenamtlichen kommen aus allen gesellschaftlichen Schichten: da übernimmt besipielsweise Katrin Strobel, eigentlich Geschäftsleitungsassistentin, die Vorbereitung des Catering für die Künstler und die Begrüßung auf der Bühne. Und der ehemalige, hochrangige Daimler-Manager, Rolf Deininger, die Abendkasse beim Blues-Konzert.

Basisdemokratie bei der Ausahl der Veranstaltungen

Über die Künstler, die gebucht werden, wird im Plenum abgestimmt. Jeder, der einen Vorschlag macht, übernimmt dann die Organisation für die Umsetzung. Und so gibt es Podiumsdiskussionen zu lokalpolitischen und überregional wichtigen Themen, Kabarettabende, Lesungen, Theateraufführungen sowie Rock-, Jazz-, Folk- oder Blues-Konzerte. Seit einiger Zeit auch Poetry-Slam-Abende, die vor allem Jüngere ansprechen.

Einzigartige Club-Atmosphäre

Der Veranstaltungsraum der Bastion ist besonders: nachdem man von der Eingangstür an der Stadtmauer einen langen, schmalen Gang entlang gelaufen ist, betritt man auf der Empore den kleinen Raum, eine Treppe führt nach unten, wo es Platz für eine knapp sechs mal drei Meter große Bühne, einen nur leicht größeren Zuschauerraum, eine winzige Bar und den Platz für Ton- und Lichttechniker Joachim Barinka hat. 140 Zuschauer passen hinein, wenn nicht bestuhlt ist. Manchmal auch mehr…

Hautnah

Kein Zuschauer ist somit weiter als sechs bis acht Meter von den Künstlern entfernt. Das garantiert einen intensiven Abend, die Künstler sind ganz nah dran an ihrem Publikum.

"Es gibt viele Unannehmlichkeiten. Wenn es voll wird, ist es eng. Aber der Kitzel überragt alles."

Sowohl fürs Publikum wie für die Künstler. Und so gibt es jede Menge “Wiederholungstäter”.

Reinhard Mey und Hannes Wader

Ein guten Riecher für angesagte Künstler ist bei den Bastions-Machern bereits frühzeitig ausgeprägt: Reinhard Mey und der Protestsänger Hannes Wader gastieren schon in den 1960er Jahren in der Bastion. Für den wichtigsten Nachkriegs-Kabarettisten Hanns-Dieter Hüsch wird die Bastion eine gern besuchte Anlaufstelle. Heute treten kluge Kabarettisten wie Nils Heinrich oder Chin Mayer hier auf.

Englische Bluesgrößen

Immer wieder zieht es britische Bluesbands in die Bastion. So spielen hier schon früh die Climax Blues Band (“Couldn´t get it right”) oder die von Van Morisson (“Gloria”) bei seinem Aufbruch in die USA zurückgelassene Begleitband, die Belfast Bluesband. Später kommen Albie Donelly´s Supercharge und Miller Anderson. Im vergangenen Jahr war Aynsley Lister auf der Bastions-Bühne. Auch der seit 30 Jahren bei Eric Clapton gitarrespielende Sideman Andy Fairweather-Low (ex-Amen Corner) gastiert seit Jahren immer wieder in der Bastion.

Feinster Jazz

Auch die Jazzbegeisterung der Gründerjahre lebt Jahrzehnte später noch fort: Robben Ford (ex-Miles Davis Band, ex-Joni Mitchell) und die Barrelhouse Jazzband waren schon hier, die “Kraan”-Legende Helmut Hattler kommt immer wieder gern mit seinen verschiedenen Formationen in den Keller. Für sämtliche Stilrichtungen, die in der Bastion geboten werden gilt, so Vorstand Martin Mauser:

“Wir bieten neben etablierten Künstlern auch solchen aus der Region ein Podium, damit sie sich hier einen Namen machen können.”

Für ihr Engagement sind die Bastions-Macher daher in den vergangenen drei Jahren jeweils mit dem bundesweiten Applaus-Preis, der Auszeichnung der Programmplanung unabhängiger Spielstätten, ausgezeichnet worden. Oder wie es eine Besucherin der Bastion Anfang 2020 ausgedrückt hat:

“Ich bin hier noch nie enttäuscht worden. Es ist immer wieder faszinierend anders.”