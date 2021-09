Der "dänische Ed Sheeran" zu Besuch bei SWR1

In seiner Heimat ist der dänische Singer-Songwriter ein Superstar! Auch international wird Christopher immer bekannter - uns hat er beim Studiobesuch sein aktuelles Album "Under The Surface" vorgestellt.

Seine musikalischen Anfänge

Seine Karriere ging 2011 los. Da war Christopher Lund Nissen 19 Jahre alt und stellte einfach seine Akustikversion von Robyns "Call Your Girlfriend" ins Netz. Kurz darauf hatte der sympathische Däne einen Plattenvertrag in der Tasche. Inzwischen hat er Platin-Status erreicht und ist in seiner Heimat Dänemark einer der größten männlichen Popstars. Auch international startet er jetzt durch.

Impressionen vom Konzert aus Amsterdam

Besuch bei SWR1

Vor seiner Konzert im Stuttgarter "Wizemann" hat er Barbara Scherrer im Studio besucht. Neben seinem neuen Song "Ghost" hat er auch ganz persönliche Einblicke in sein Leben gegeben:

"Under The Surface"

Auf seinem Album „Under The Surface“ gibt Christopher Einblicke in seine täglichen Gedanken und inneren Konflikte. Vom Sehnen zurück zu einem einfacheren Leben in „I Don’t Want to Grow Up“ bis hin zur Erkenntnis bei "Irony", dass die sozialen Medien Gefühle von Einsamkeit nur noch verstärken. Das Grundthema des Albums ist eine freundliche, aber bestimmte Erinnerung daran, dass es kein perfektes Leben gibt.

Die neue Single "Ghost"