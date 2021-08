Seit den Anfangstagen der Rolling Stones 1962 ist Charlie Watts der Schlagzeuger bei den Rolling Stones. Er ist der stille Mann im Hintergrund, aber auch das Rückgrat der Band. Die Bühne ist sein Leben, aber nicht nur bei den Stones.

Charlie Watts, der Drummer der Rolling Stones picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Am 2. Juni 1941 in London geboren, wurde der ehemalige Kunstschüler Charlie Watts 1962 Teil der Blues-Szene an der Themse bei Alexis Korners Band "Blues Incorporated". Dort traf er auf Brian Jones, Keith Richards und Mick Jagger, die in der Londoner Edith Grove eine Wohngemeinschaft bildeten:

»Brian, Keith und Mick führten einen grotesken Haushalt - das war mehr eine Familie als eine Band. Ich war nie länger in einer Band gewesen als 3 Monate. Als die Stones mich baten, bei ihnen einzusteigen, sprachen sie schon immer von 'Band', die es noch gar nicht gab. Das konnte nach einem Jahr schon wieder vorbei sein.«

Kreisch-Alarm wie bei den Beatles

Der kometenhafte Aufstieg der Rolling Stones in den 60er Jahren ging einher mit kreischenden Teenagern in Konzerten - wie bei den Beatles. Für Charlie Watts, der eigentlich nur Musik machen wollte, ein Alptraum:

»Das nenne ich unsere Beatles-Periode. Wie habe ich das gehasst! Immer waren schreiende Mädchen hinter dir her und du musstest dich in einem Bäckerladen verstecken. Aber am schlimmsten war das Gekreische im Konzert. Man hat sich selbst nicht spielen gehört.«

Still, aber wehrhaft

In der späteren Geschichte der Stones ist Charlie Watts der Mann, der nach Ideen von Mick Jagger die Bühnenbilder entwirft. Die beiden verbindet viel - auch jenes Erlebnis, als Mick ihn im Hotel nachts betrunken anrief, er brauche jetzt seinen verdammten Schlagzeuger. Der erschien im feinen Anzug, verpasste Jagger einen Kinnhaken und rief: "Ich bin nicht dein verdammter Schlagzeuger, du bist allenfalls mein verdammter Sänger".