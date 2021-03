per Mail teilen

Immer noch die gleichen wilden Locken - immer noch diese überdimensional große Brille mit getönten Gläsern und goldenem Gestell - dazu neu: ein feinsäuberlich rasiertes dünnes Bärtchen. Das ist der neue alte Bruno Mars Style.

Das neueste Stück Musik läuft nicht unter seinem Namen - er hat eine Band gegründet und die nennt sich "Silk Sonic" Und was die ablieferen ist ziemlich 70er, ziemlich Motown - gemischt mit aktuellen Popsounds. Das ganze Album soll kommen, wenn so richtig Frühling wird - das hier ist der Vorbote bei dem Herzen und Blümchen aufblühen: "Leave the door open"