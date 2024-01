Darauf haben Musik-Fans lange gewartet, Filmfans aber auch: Der neue Bond-Song ist da! Der kommt dieses Mal von der sehr, sehr jungen und sehr, sehr talentierten Billie Eilish.

Billie Eilish hat mit ihren 18 Jahren ja gerade erst ein paar Grammys abgesahnt. Und als klar war: "Die macht den Titelsong zu No Time To Die!" gab´s sofort auch kritische Stimmen. "Kann die das überhaupt? Kommt da nicht irgendwas Komisches bei raus?!"

Am Anfang traut man seinen Ohren nicht. Denn man hört irgendwie nichts. No Time To Die fängt sehr leise an. Das klingt nicht nach James Bond. Eher ist man hier in einer tiefenentspannten Unterwasser-Welt. Da könnten auch Blauwale in Zeitlupe vorüberziehen. Action klingt irgendwie anders.

Aber Billie Eilish folgt hier nur einer Tradition. Grundsätzlich sind diese Songs sehr ähnlich aufgebaut. Das langsame Intro ist fast schon Pflicht – wie hier zum Beispiel bei Sam Smith:

Böse Kommentare vergleichen Billie Eilishs Bond-Song mit dem von Sam Smith. Stimmlage und Aufbau seien sich viel zu ähnlich. Und da ist schon was dran.

Denn das ist der mittlerweile klassische Aufbau eines Bond-Liedes. Wer diesen Job annimmt, muss einen musikalisch sehr engen Korridor betreten. Und das heißt vor allem: die klassischen Bond-Melodien aus den 60ern müssen auftauchen – auch wenn sie noch so versteckt sind. Billie Eilisch macht das auch. Sie lässt sich aber eineinhalb Minuten Zeit, bis Bond das erste Mal so ein bisschen zu erkennen ist.

Die Bond-Ur-Melodie kommt 1962 zwar von Monty Norman. Für unterschiedliche Ausarbeitungen ist aber John Barry jahrzehntelang zuständig. Er prägt den typischen Klang. Blechbläser sind ganz wichtig.

Das hier ist ein echter Bond-Song – allerdings ein gut getarnter. Aber so gehört sich das ja auch für Geheimagenten...