Was einem als erstes zu Bobby McFerrin einfällt? Klar, sein Megahit: "Don’t Worry be Happy". Es fällt beim Hören oft gar nicht mehr auf: Im Song gibt es keinerlei Instrumente - Bis auf Bobbys Stimme. Die ist sein Instrument.

Als der Song 1988 Platz 1 in den deutschen Charts belegte, hatte Bobby McFerrin bereits zwei Grammy Awards zuhause stehen. Als Musiker ist er weit mehr als ein One-Hit-Wonder. Das wird einem aber erst wieder bewusst, wenn man sich seine Geschichte genau anschaut.

Er wurde 1950 In New York geboren. Sein Mutter war Sopranistin und Gesangsprofessorin. Sein Vater war damals der erster afroamerikanische Opernsänger an der Metropolitan Opera in New York. Er lernte erst Klavier, dann Klarinette. Mit der Klarinette musste er aber wieder aufhören. Der Grund: Seine Zahnspange.

1982, sein erstes Album – Selbstbetitelt. Seine Auftritte bestehen meist nur aus ihm, einem Stuhl, einem Mikrofon - und dem Publikum. Dabei strahlt er etwas aus auf der Bühne, dem sich kaum jemand entziehen kann.

Eigentlich verrückt, aber: Als sein Song "Don´t Worry Be Happy" ein internationaler Mega-Hit wird, zieht sich Bobby einfach zurück. Nichts ist mehr von ihm zu hören. Außer natürlich sein Song - der lief ja überall im Radio. Er sagte selbst einmal in einem Interview:

"Der Song war in den Charts, aber anstatt logischerweise wie verrückt auf Tour zu gehen, wollte ich zuhause sein, bei meiner Familie."

Karriere als Dirigent

Bobby ist jemand der schon immer lieber improvisiert hat. Songs, die er bereits aufgenommen hatte, wiederholt er nicht gerne auf der Bühne. Komfort-Zonen waren generell nie sein Ding. In den 90ern lässt ihn z.B. ein Gedanke nicht mehr los: Er will Dirigent werden. Das versucht er dann auch, obwohl versuchen ziemlich untertrieben ist. Mittlerweile stand er als Dirigent mit dem Orchester der Wiener Philharmoniker, der Münchner Symphoniker und auch der New York Philharmonic auf der Bühne.

Immer noch auf der Bühne

Jetzt ist er 70 geworden. Den Spaß an der Musik scheint er nicht verloren zu haben. - Man findet ihn auch immer noch auf der Bühne. Meistens zusammen mit dem großartigen Jazz-Pianisten Chick Corea.

Bobby McFerrin ist Musiker durch und durch und weit mehr als ein One-Hit-Wonder. Die Aussage seines Songs "Don`t Worry Be Happy" scheint er aber bis heute in sich zu tragen. Denn er strahlt selbst mit 70 noch eine unglaubliche Freude und Ausgeglichenheit aus.