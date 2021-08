Bob Marley wäre 75. Wie würde er aussehen? Noch immer wilde Dreadlock-Mähne, geballte Faust und Joint im Mund? Mit dem Reggae hat Marley die Menschen in seinen Bann gezogen.

Er steht für Freiheit, gewaltlosen Widerstand und für die schwarze Bevölkerung rund um die Welt steht er für die Hoffnung auf ein besseres Leben. Aber er stirbt mit nur 36 Jahren an Krebs. Um Bob Marley ranken sich viele Geschichten und Mythen.

Auch fast 40 Jahre nach seinem Tod covern Musikerkollegen seine Songs und halten sein musikalisches Vermächtnis am Leben. Im Musikkosmos folgen wir Robert Nesta Marley von seiner Kindheit in Nine Miles in Jamaica bis zu seinem Tod in Miami.