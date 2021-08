"Ich hatte schon viele tolle Konzertmomente", schreibt SWR1 Hörerin Tami Miksch, "aber als ich im Februar 2015 in der Olympiahalle München in der 1. Reihe, B-Stage, direkt vor meinem all time hero Brian May stehen durfte... DAS war das aller, aller Größte! Dieses Konzert war pure Magie und wird für mich immer auf Platz 1 meiner Topliste stehen."

Tami Miksch