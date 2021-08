Vom ersten Lied an waren seine Fans begeistert: Sasha hat beim Autokino-Konzert auf dem Canstatter Wasen in Stuttgart seine größten Hits gespielt und dafür nicht nur per Lichthupe viel Applaus bekommen.

SWR-Moderatorin Jana Kübel hat Sasha anmoderiert. SWR1 Tanzgruppe - natürlich mit Mundschutz. In den Open-Air Lounges konnte das Konzert auch bequem in Liegestühlen verfolgt werden. Lichthupen und Jubel für Sasha!