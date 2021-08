per Mail teilen

Peter Howarth (The Hollies), Mick Wilson (10cc) und Pete Lincoln (Sweet) sind die "Frontm3n". Das charmante Trio aus England lieferte gestern bei ihrem Konzert in Mannheim ein wahres Feuerwerk ab. Mit den Hits von den Sängern der Hollies, 10cc und Sweet war ab dem ersten Song Partystimmung angesagt. Nehmen Sie in unserer Bildergalerie die Eindrücke von dem Konzert mit!