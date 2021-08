Dr. Erica Applezweig – die New Yorkerin lebt und arbeitet heute in Stuttgart, als klinische Psychologin. Vor 50 Jahren sah ihr Leben gänzlich anders aus. Sie war Anfang 20 und in der New Yorker Musikszene gut vernetzt: mit Bob Dylan und Richie Havens war sie eng befreundet, stand selbst in den New Yorker in-Clubs mit ihren eigenen Songs auf der Bühne. 1969 war sie Zeitzeugin eines Musikfestivals, das bis heute für eine ganze Generation steht: sie war bei Woodstock dabei.

Das Original-Ticket für Woodstock - Dr. Erica Applezweig hütet es wie einen großen Schatz. Als Zeitzeugin hat sie das legendäre Woodstock-Festival backstage miterlebt. Deshalb ist dieses Ein-Tages-Ticket auch nicht eingerissen - Erica kam zusammen mit ihren Musiker-Freunden zum Festival und wurde von Richie Havens sofort Backstage eingeladen... Erica Applezweig ... wo ihr Richie Havens auch seinen "Performer Pass" gab - damit konnte Erica Applezweig sich die ganze Zeit frei hinter der Bühne bewegen, das komplette Festival miterleben und war nicht dem Schlamm, dem Regen und den Versorgungs-Engpässen der 400.000 Festival-Besucher vor der Bühne ausgesetzt. Erica Applezweig Die junge Erica Applezweig - so sah die Singer/Songwriterin in den 60ern aus. Sie lebte in New York und war eng mit Bob Dylan und Richie Havens befreundet. SWR SWR, Dr. Erica Applezweig Heute arbeitet Dr. Erica Applezweig als klinische Psychologin in Stuttgart - aber die Gitarre für ihre Songs ist immer griffbereit, zum Beispiel für ihre Auftritte beim New English-American Theatre N.E.A.T. in Stuttgart. SWR SWR, Dr. Erica Applezweig "Wir hatten einen riesigen Spaß damals, beim Woodstock-Festival, aber wir waren uns nicht bewusst, wie wichtig das einmal für die Musikgeschichte sein würde", sagt sie rückblickend. "Aber heute wünsche ich mir fast jeden Tag, dass wir diesen Geist von Sicherheit und Frieden von damals hätten über die Zeit retten können." SWR SWR, Dr. Erica Applezweig