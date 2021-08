Am Anfang des neuen Jahrtausends galt die Sängerin Britney Spears als Musik-Ikone, trotz vieler Rückschläge hält ihr Erfolg bis heute an.

2008: Doch die begehrte Blondine startete noch einmal einen Neuanfang. Fleißig arbeitete sie an einem neuen Album und steckte bei den Music Awards 2008 gleich drei Preise in den Kategorien Best Female Video, best Pop Video und Video oft the Years ein.

2000: 20 Jahre ist der Albumrelease von „Oops!... I Did It Again“ nun her, auch hier konnte Britney hohe Chart-Platzierungen weltweit verzeichnen. In der ersten Woche verkaufte sich das Album allein in den USA 1,3 Millionen Mal, weltweit kam die junge Sängerin auf 2,4 Millionen verkaufte Alben nur in der ersten Woche. Allein in Deutschland hielt sich das Top-Album der Amerikanerin 50 Wochen auf dem ersten Platz. Bis dahin schaffte dies noch kein anderer Künstler vor ihr.

1999: Der große Durchbruch begann mit dem Debütalbum „…Baby One More Time“, dass auf Anhieb die Charts stürmte und den begehrten 1. Platz nicht nur in den USA sondern auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Kanada und Mexico erreichte. Weltweit verkaufte sich das Album 28 Millionen Mal.

Ihr zweites Studioalbums „Oops.. I Did It Again“ wird in diesen Tagen 20 Jahren alt. Mit Songs wie "Stronger", "Lucky" oder "Don’t Let Me Be the Last to Know" belegte es 50 Wochen lang Platz Nummer 1 in Deutschland. Es verkaufte sich eine Million mal und erhielt drei Platinauszeichnungen. Damit ist es das bislang erfolgreichstes Album von Britney Spears in Deutschland.

(Quelle: Youtube)