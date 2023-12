Bauchfrei, Neonfarben, Gameboy und BRAVO Hefte

Wir widmen uns ganz ausführlich den 90ern, diesem schrillen Jahrzehnt, das musikalisch sehr breit aufgestellt war: Da stehen Tic Tac Toe neben Nirvana oder DJ Bobo neben den Backstreet Boys. Und in den 90ern hat man Musik nicht nur gehört, sondern auch gesehen: Vor 30 Jahren ging der erste deutsche Musikfernsehsender "VIVA" an den Start. Enie van de Meiklokjes reist mit uns zurück in die 90er, genauso wie Kimsy von Reischach, die in Vaihingen an der Enz ihr Bewerbungsvideo für MTV drehte – mit Erfolg.