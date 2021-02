Eric Clapton: After Midnight

Eric Clapton: After Midnight B-Seiten-Cover wird zum A-Klasse-Hit

Was haben „I will always love you”, “Tainted Love” oder “Nothing Compares 2 U” gemeinsam? Die Songs sind erst dank ihrer Cover-Versionen richtig berühmt geworden. Genau wie „After Midnight“- Erics Claptons erster großer Erfolg von 1970.