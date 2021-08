per Mail teilen

Wenn man E-Gitarre auf Allwetterreifen genannt wird – was macht man wenn man der Boss ist? Die E- Gitarre mal schön aus der Hand legen!

Was Bruce Springsteen dann gemacht hat mit seinem neuesten Album Western Stars - das hat so niemand erwartet. Kitschig fanden es sogar manche Kritiker. Barbara Scherrer sagt: nie war Springsteen besser als auf Western Stars.