Das, was sie im August 1969 erlebt hat, prägt sie noch heute: Dr. Erica Applezweig war nicht nur bei Woodstock dabei, sie hat Woodstock aus einer Perspektive erlebt, die nur wenige so mitbekommen haben. Als junge Singer/Songwriterin war die damals 20-jährige während dieses legendären Festivals backstage, in direktem Kontakt mit den Musikern. Im Interview mit der SWR Landesschau nimmt sie uns mit in die Zeit von Love&Peace.