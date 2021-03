"Außer Betrieb" - Songtext

Mei Freindin wohnt im Hochhaus, Stockwerk dreißig,

weil der Lift net funktioniert, lauf i heut fleißig.

Dreißig Stockwerk, ellas zu Fuß,

des isch en weiter Weg zu meim erschta Kuß.

Also aufgohts, immer höher, immer weiter,

oh, oh, oh, aufgohts, immer höher, immer weiter.

I steig die Trepp wie der Depp und hoff Du bisch no zu mir lieb,

denn am Aufzug hängt en Zettel: "Außer Betrieb".

Uf Stockwerk zehn stoht en Hausmann mit seim Kend,

er sagt i soll’s mol halta, weil sein Essa obrennt.

Im nächsta Stock stoht a Frau in der Tür,

lässt da Morgemantel falla, weil se moint i will zu ihr.

Also aufgohts…

Uf Stockwerk zwanzig stoht a Fabrik,

do baschtelt ufm Gang en Motorradfreak.

Im nächsta Stock schnappt nach mir en riesa Bello,

drum nehm i die nächschte Treppa no a bissle schnello.

Also aufgohts…

Endlich ben i oba und schtand an Deiner Tür,

do hängt en Zettel: Schatzi, bin erscht morga wieder hier.

I bin fix und fertig und total fruschtriert,

do schreit wer durch Treppahaus: der Lift ist repariert!

Also aufgohts…