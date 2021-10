Tim Maier (20) alias "Timme" ist in Rot am See aufgewachsen. Die Musik begleitet ihn schon seit seiner Kindheit. Im Interview erzählt Tim unter anderem, wie seine Songs entstehen, was seine neue Single "Auf Abstand" mit der Corona Pandemie zu tun hat und wie er den Lockdown erlebt hat.

Mit richtigem Namen heißt Du Tim Maier. Wie ist dein Künstlername „TIMME“ entstanden?

Gute Frage! Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr richtig. Ich glaube, es haben einfach mal ein paar Leute zu mir TIMME gesagt, und dann fand ich das wahrscheinlich cool und habe das einfach so übernommen. Also es gibt jetzt nicht DIE Story.

Wie bist Du zur Musik gekommen?

Das hat schon echt früh begonnen: Im Kindergarten schon. Mit solchen Geschichten, wie der "musikalischen Früherziehung", später in der Grundschulzeit hatte ich Keyboard-Unterricht und als ich zehn oder elf war, habe ich im Keller eine Gitarre gefunden und dann ging es los.

Hast Du neben der Musik noch ein zweites Standbein?

Ich bin gerade im dritten Ausbildungsjahr zum Veranstaltungskaufmann, also Eventmanagement. Das ist thematisch ja nicht so weit weg von der Musik, deshalb ist das eigentlich eine echt coole Kombi.

Was war bisher dein schönste Erlebnis als Musiker?

Ein wirklich besonderer Moment war auf jeden Fall, als ich gesehen habe, dass 'WAS IST LOS' (meine zweite Single) in der offiziellen Deutschpop-Playlist von Spotify gelandet ist. Damit habe ich in dem Moment überhaupt nicht gerechnet und da bin ich halt wirklich hüpfend zu Hause rumgerannt vor Freude

Auf deiner Website habe ich gesehen, dass Du dieses Jahr auch noch ein paar Konzerte gibst. Dahinter steht: „Privat“ – Kann man Dich also für ein Wohnzimmerkonzert engagieren?

Yes, ich spiele immer wieder mal bei Trauungen und Sektempfängen und solchen privaten Geschichten. Also wer heiratet oder Lust auf ein Gartenkonzert hat, kann sich gerne melden!

Ich habe gehört, dass Du noch keinen Vertrag bei einem Label unterzeichnet hast. Heißt das, dass Du dich bisher von der Produktion bis hin zur Promo, um alles selbst kümmerst?

Genau. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. So kann ich genau das machen, was ich möchte. Ich kann schlussendlich alles selbst entscheiden. Das ist schon sehr wertvoll. Gleichzeitig musste ich mich in so Themen wie z.B. die GEMA auch erstmal reinfuchsen. Aber ich hab Spaß daran und das ganze "Musikbusiness" finde ich mega interessant. Mit einem Label/Vertrieb hätte ich aber - gerade was z.B. Budgets für die Promo angeht - nochmal ganz andere Möglichkeiten. Also gerade ein Vertrieb wäre für meine zukünftigen Projekte schon sehr interessant.

Deine Songs handeln alle von Herzschmerz. Singst Du da über jemanden bestimmtes? Inwieweit sind deine Texte autobiografisch gefärbt?

Jein, also Songs lassen sich ja immer auf verschiedene Art und Weise interpretieren, das macht die Musik ja irgendwie auch so spannend und persönlich: Also von meinem Blick aus dreht sich von meinen vier Singles tatsächlich nur mein aktueller Song 'AUF ABSTAND' so richtig um das Thema "Liebe". Bei den anderen Songs geht es für mich persönlich mehr um die Themen "Freundschaft", um "zu Hause" und "Familie".

Bei 'NUR UM DICH' geht es um eine Freundschaft aus meinem Umfeld, die mich aber so beschäftigt hat, dass ich darüber geschrieben habe. Die anderen Songs sind meine ganz persönlichen Geschichten und Eindrücke. Mir ist bei meiner Musik wirklich wichtig, dass die Texte und auch die Sprache unverstellt und unverblümt sind.

Wie entstehen deine Songs? Wie lange braucht es von der Idee bis zum fertigen Lied?

Bislang habe ich meine Songs alle an der Gitarre oder am Klavier geschrieben. Ich klimper einfach rum und dann kommt irgendwann eine Idee für eine Melodie, wenn ich Glück habe. Damit probiere ich dann einfach so lang rum, bis ich die richtigen Worte zur Musik finde. Wie lange das dauert, ist total unterschiedlich.

Bei meiner letzten Single 'AUF ABSTAND' ging alles relativ flott, weil der Inhalt einfach schon völlig klar war und ich den Text quasi schon aufgeschrieben hatte. Die Akkorde und der Großteil der Melodie waren irgendwie auch schon klar und dann musste ich das nur noch zusammenbringen. Bei dem Song, an dem ich jetzt gerade arbeite, hat es aber zum Beispiel länger gedauert. Von der ersten Idee, bis zum fertigen Song, waren das vielleicht gute zwei Wochen. Ich mag das auch, wenn der Song mal ein paar Tage liegt, bis ich mich wieder ran setze. Dann geht man nochmal frisch an die Sache ran.

Ist es Zufall, dass deine neue Single „Auf Abstand“ heißt? Der Titel passt ja perfekt, in die aktuelle Zeit. Wie hast Du den Corona-Lockdown erlebt?

Hahaa, ja - das ist Zufall, dass der Titel gerade so gut in die aktuelle Zeit passt. Der Song hat mit dem Corona-Thema überhaupt nichts zu tun. Aber ich werde immer wieder darauf angesprochen, was schon witzig ist!

Mir ging es so - wie wahrscheinlich den meisten Leuten - ich hatte einfach mehr Zeit, weil im Alltag weniger los war. Ziemlich zu Beginn des Lockdowns habe ich mir ein gebrauchtes Klavier gekauft und damit war ich dann viel beschäftigt. Mir war wirklich überhaupt nicht langweilig. Klar, es sind natürlich auch bei mir einige Gigs ausgefallen, aber ich war finanziell nicht darauf angewiese. Ich will ich mich da echt nicht beschweren. Da geht es vielen anderen in der Veranstaltungsbranche ganz anders... Ich hoffe natürlich, dass zumindest im nächsten Jahr wieder mehr Konzerte möglich sind, damit ich meine Songs auch endlich mal richtig live spielen kann!

An welchen Projekten arbeitest Du gerade? Können wir uns schon bald auf neue Musik von Dir freuen?

Ich bin dabei an neuen TIMME-Songs zu arbeiten. Will jetzt aber erstmal mehrere Songs fertig machen und sie dann gebündelt veröffentlichen - also als ein Projekt. So mal der Plan. Abgesehen von meinem Projekt, schreibe ich auch immer mal wieder für andere Künstler. Das ist auch echt ein spannendes Thema!

Was wäre dein größter Traum? Wo siehst Du dich in ein paar Jahren?

Konzerte mit meiner eigenen Musik zu spielen ist auf jeden Fall mein größter Traum! Und vielleicht auch mal eine Tour, das wäre schon gigantisch cool! Aber ich kann es mir auch gut vorstellen, viel für andere Künstler zu schreiben und viel im Studio zu sein. Mal sehen, was die Träume hergeben.

