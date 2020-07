Die Rolling Stones haben ihren neuen Song "Criss Cross" veröffentlicht, der auf der erweiterten Neuauflage ihres "Goats Head Soup"-Albums von 1973 enthalten sein wird.

Die Rolling Stones veröffentlichen ihr Album "Goats Head Soup" von 1973 am 4. September 2020 neu mit überarbeiteter Klangqualität und Bonusmaterial. Dazu gehören in der Deluxe- und Boxset-Version auch drei bislang unveröffentlichte Songs. Den ersten gibt es schon jetzt zu hören: "Criss Cross".

Die beiden weiteren Lieder sind "Scarlet", bei dessen Aufnahme Jimmy Page als Gitarrist mitgewirkt hat, und "All The Rage".

Neuauflage eines Meilenstein-Albums

"Goats Head Soup" ist das 11. Studioalbum der Rolling Stones. Es wurde in Jamaika, Los Angeles und London aufgenommen und enthält mit "Angie" einen ihrer größten Hits. Das Liebeslied haben Mick Jagger und Keith Richards während eines Songwriting-Aufenthalts in der Schweiz komponiert. Es wurde ein Nummer-1-Hit in weiten Teilen Europas, den USA und Australien - in Deutschland kam es bis auf Platz 2 der Charts.

Die Neuauflage erscheint in verschiedenen Versionen mit unterschiedlichem Bonusmaterial. Die Stones führen damit ihre Reihe der Album-Neuauflagen fort. Zuvor wurden bereits die Platten "Sticky Fingers", "Exile on Main Street" und "Some Girls" neu rausgebracht.