Streit um Urheberrecht

Seit mehr als zwei Jahrzehnten beschäftigt Gerichte die Frage: Durfte der Musikproduzent Moses Pelham ungefragt einen fremden Rhythmus benutzen? Nun könnte der Bundesgerichtshof den Schlusspunkt setzen.

22 Jahre für 2 Sekunden

Seit mehr als 20 Jahren wird vor Gericht um einen Beat von zwei Sekunden gestritten - nun könnte die finale Entscheidung bevorstehen. Der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt an diesem Donnerstag zum vierten und vermutlich letzten Mal über eine Klage gegen den Komponisten und Produzenten Moses Pelham.

Pelham hatte den Rhythmus ohne zu fragen aus einem Titel der Elektropop-Pioniere Kraftwerk von 1977 («Metall auf Metall») kopiert. 1997 legte er ihn in Endlosschleife unter den Song «Nur mir» mit Rapperin Sabrina Setlur. Diese Interpretation in neuem Kontext nennt man Sampling. Sie ist in Rap und Hip-Hop gängig. Ralf Hütter, Mitbegründer von Kraftwerk, sieht sich um seinen Beat bestohlen.

Moses Pelham IMAGO Stockhoff

Grundsatzfrage im Kunstverständnis

Der Fall wirft sehr grundsätzliche Fragen zum Verhältnis von Kunstfreiheit und Urheberschutz auf - und beschäftigt die Gerichte seit vielen Jahren durch alle Instanzen. Nach einem BGH-Urteil von 2012 hätte der Setlur-Song mit dem Beat nicht mehr verbreitet werden dürfen. Dagegen zog Pelham mit anderen Musikern und Produzenten mit Erfolg vors Bundesverfassungsgericht. Inzwischen gibt es auch noch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in Luxemburg.

Nach beiden Urteilen zeigten sich sowohl Pelham als auch Kraftwerk siegesgewiss. Wer auf dieser Grundlage am Ende Recht bekommt, müssen nun die obersten Zivilrichter des BGH entscheiden. Die deutschen Verfassungsrichter hatten klargestellt, dass ein generelles Verbot von Sampling ohne Erlaubnis zu stark in die Kunstfreiheit eingreift. Laut EuGH kommt es darauf an, ob die übernommene Tonsequenz in dem neuen Werk für den Hörer wiedererkennbar bleibt oder nicht. (dpa)