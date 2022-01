Happy Birthday, Lionel Richie!

Er ist der Mann für die Liebeslieder. Seit einem halben Jahrhundert bereits im Musikgeschäft, hat er auch ein durchaus aufregendes Leben. Wir gratulieren Lionel Richie zum 70. Geburtstag.

Lionel Richie war schon immer ein sehr emotionaler Mensch. Seine Lehrer in der Schule fanden das problematisch. Sie nannten ihn "hypersensibel". Aber Lionel Richie hat schnell erkannt: Ein guter Jurist wird er wohl nicht werden, dafür aber ein großartiger Songwriter. Aus seiner angeblichen Schwäche, hat er seine größte Stärke gemacht. Lionel Richie hat seine Gefühle in seine Songs gepackt und ist damit zu einem der größten Balladen-Sänger geworden.

Als Hypersensibler wirst Du kein guter Rechtsanwalt, aber ein guter Songschreiber.

Musik als Mädchen-Magnet

Ende der 70er Jahre landet er seine erste Hitsingle Three times a lady, zusammen mit seiner Band The Commodores. Dabei war es gar nicht so klar, dass Lionel Richie Musiker werden würde. Er hatte nie Musikunterricht und in die Band wollte er nach eigener Aussage nur, um Mädchen zu beeindrucken.

Das mit dem Mädchen beeindrucken hat dann auch geklappt. Mit 26 Jahren heiratet Lionel Richie. Er und seine Frau adoptieren ein Mädchen: Nicole Richie. Die wird später ein Fernsehstar an der Seite von Paris Hilton – in der Dokusoap The simple life.

Lionel Richie bei einem Auftritt am 10.05.2019 picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Große Karriere

Mit seiner Band, den Commodores, erhält Lionel Richie einen Plattenvertrag bei Motown. Die Stars dort: Marvin Gaye und Stevie Wonder. Hier lernt Lionel Richie sein Handwerk als Songwriter und Sänger.

Anfang der 80er Jahre startet Linoel Richie seine Solokarriere und bringt 1983 sein erfolgreichstes Album "Can't slow down" heraus. Darauf findet sich auch der Discohit All night long. Lionel Richie ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er bekommt Preise und Auszeichnungen, unter anderem den Oscar für den Filmsong Say you, say me.

Plötzlich am Tiefpunkt

Doch danach kommt eine schwere Zeit. Auf einmal geht alles schief. Seine Ehe zerbricht, sein Vater stirbt und seine Stimme ist kaputt. Er zieht sich zurück - und schließlich findet er heraus, was mit seiner Stimme los ist. Er hatte einfach zu viele selbstgemixte Milchshakes getrunken – und darauf offenbar allergisch reagiert. Lionel Richie macht Schluss mit der Milch – und zack: die Stimme kommt zurück.

Comeback dank Tina

Das eine Problem hat er gelöst. Aber wie kommt er jetzt zurück auf die Bühne? Lionel Richie hat Glück, denn er hat eine berühmte Freundin: Tina Turner. Sie nimmt ihn ins Vorprogramm ihrer Tour. Und bei den ersten Takten von Hello flippt das Publikum bereits aus. Das Comeback ist gelungen. Im Jahr 2000 bringt Lionel Richie dann auch wieder ein erfolgreiches Album raus. Es heißt Renaissance – also Wiedergeburt.

Die Reise geht weiter

Jetzt wird Lionel Richie 70 Jahre alt, sieht maximal aus wie 60 – und denkt gar nicht daran, in Rente zu gehen. Gerade ist er in Amerika auf Tour.