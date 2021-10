Ein Konzert für Weiße Haie (und ganz besondere Fans)

"Kiss" musste wegen der Erkrankung von Sänger Paul Stanley viele Konzerte der Australien-Tour absagen. Doch jetzt gab es einen außergewöhnlichen Termin: Den wollte sich die Band nicht entgehen lassen.

Es geht um ein Konzert mitten auf dem Indischen Ozean. Acht ausgewählte Fans hatten die Möglichkeit, das ganz besondere "Kiss"-Konzert auf einem Boot zu hören und zu sehen. In einem kleinen U-Boot wurden weiße Haie beobachtet, die dort vor der südlichen Küste Australiens leben.

Das Event wurde veranstaltet mit Unterstützung des Airbnb-Projektes "Animal Experience".

Mit ihrer "The End of the Road"-Tour spielen die Kult-Rocker Kiss momentan Konzerte in aller Welt. Der Rest der KISS-Tour durch Australien und Neuseeland ist aber nach wie vor bis auf Weiteres verschoben. Paul Stanley leidet an einer Rachenentzündung. Hoffen wir, dass es ihm bis zum 11. Juli im nächsten Jahr besser geht. Dann nämlich treten KISS in Stuttgart auf.