Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ein alter Mann wurde achtundneunzig,

gewann im Lotto und starb am nächsten Tag.

Es ist eine schwarze Fliege in deinem Chardonnay.

Es ist die Begnadigung eines Todeskandidaten,

die zwei Minuten zu spät kommt.

Das ist doch die pure Ironie, findest du nicht auch?

Es ist wie Regen an deinem Hochzeitstag.

Es ist wie eine kostenlose Fahrt, obwohl du schon bezahlt hast.

Es ist der gute Rat, auf den du einfach nicht gehört hast.

Wer hätte das gedacht... so sieht das also aus

Mister Geh-auf-Nummer-Sicher hatte Angst vorm Fliegen

Er packte seine Koffer und gab seinen Kindern einen Abschiedskuss

Er hat sein ganzes Leben gezögert, diesen Flug zu nehmen

Und als das Flugzeug abstürzte, dachte er:

"Ach – ist das nicht schön?"

Das ist doch pure Ironie, findest du nicht auch?

Es ist wie Regen an deinem Hochzeitstag...

Tja, das Leben hat schon 'ne seltsame Art,

hinterrücks zu überfallen,

wenn Du denkst, dass alles okay ist und alles bestens läuft.

Und das Leben hat auch eine seltsame Art dir weiterzuhelfen,

wenn du denkst, dass alles schief läuft

und all deine Pläne den Bach runtergehen.

Ein Stau, wenn du ohnehin verspätet bist.

Ein Rauchverbot in deiner Zigarettenpause.

Es ist wie zehntausend Löffel,

wenn du nur ein Messer brauchst.

Es ist wie den Mann deiner Träume zu treffen

und dann triffst du seine wunderschöne Frau.

Das ist doch die pure Ironie, findest du nicht auch?

Etwas zu ironisch – das denke ich ...

Das Leben hat schon eine seltsame Art,

dich hinterrücks zu überfallen.

Das Leben hat schon eine sehr, sehr seltsame Art,

dir weiterzuhelfen.