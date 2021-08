Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Wer ist Lola?

Dieser Song handelt von einem Typ, der Lola in einem Club triff. Sie tanzen die ganze Nacht zusammen. Die Wendung des Songs kommt dann, wenn wir herausfinden, dass Lola ein Mann ist. Ray Davies erzählt, dass der Text aufgrund seines Managers entstanden ist. Ray und er haben in einem Club gefeiert und sein Manager war so betrunken, dass er es gar nicht mehr merkte, dass er die ganze Nacht mit einem Mann tanzte. Der hat sich allerdings auch gut verkleidet. Er war Travestiekünstler. In dem Pariser Club konnte man aber nicht erkennen, dass es sich bei der schönen Blondine um einen Mann handelt. Als sie dann aber ans Tageslicht gingen sah er die Bartstoppel der vermeintlichen Blondine.

Imago picture-alliance / Reportdienste Foto: dpa, André Crudo

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich habe sie in so einem Club in Soho kennen gelernt

Wo man Champagner trinkt und der schmeckt genauso wie Cherry Cola.

C, O, L, A - - Cola.

Sie kam zu mir her und forderte mich zum Tanzen auf.

Ich fragte sie nach ihrem Namen und mit ihrer dunklen, exotischen Stimme sagte sie: "Lola"

L, O, L, A - - Lola, lo lo lo lo Lola

Klar, ich bin sicher nicht der kräftigste Typ

Aber als sie mich so fest an sich drückte, hat sie mir fast das Kreuz gebrochen

Herrje Lola, lo lo lo lo Lola

Ich bin nicht blöd oder so, aber ich kapier einfach nicht

Warum sie wie eine Frau ging und wie ein Mann redete.

Herrje Lola, lo lo lo lo Lola, lo lo lo lo Lola

Wir haben die ganze Nacht Champagner getrunken und getanzt

Unter elektrischem Kerzenlicht

Sie hob mich hoch und setzte mich auf ihr Knie

Und sagte: "Na Kleiner, willst Du nicht mit nach Hause zu mir ?"

Also, ich bin jetzt kein besonders leidenschaftlicher Typ,

Aber als ich ihr so in die Augen sah

da hätte ich mich fast verknallt in meine Lola.

lo lo lo lo Lola, lo lo lo lo Lola

Lola, lo lo lo lo Lola, lo lo lo lo Lola

Ich stieß sie von mir,

Ich ging zur Tür,

Ich stürzte zu Boden,

Ich landete auf den Knien

Und ich schaute sie an und sie mich

Und so will ich, dass es bleibt

Und ich will, dass es immer so ist

Für meine Lola

lo lo lo lo Lola

Mädchen werden Jungs und Jungs werden Mädchen

Die Welt ist verworren, voller Verwechslung, völlig verändert.

Bis auf meine Lola, lo lo lo lo Lola.

Na ja, ich war gerade mal eine Woche weg von daheim

Und eine Frau hatte ich zuvor noch nie geküsst

Und Lola lächelte und nahm meine Hand

Und sagte: "Mein Kleiner, ich mache Dich zum Mann."

Also, ich bin sicher kein besonders maskuliner Mann

Aber ich weiß, was ich bin und ich bin froh, dass ich ein Mann bin

Genauso wie Lola.

lo lo lo lo Lola, lo lo lo lo Lola

lola, lo lo lo lo Lola, lo lo lo lo Lola

usw.