Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Foto: Willi Kuper SWR SWR1 - Foto: Willi Kuper

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Früher mal hast Du Dich fein rausgeputzt

Hast von ganz da oben 'nen Groschen runtergeworfen für die Penner, stimm's?

Leute kamen und warnten "Paß auf, Puppe, Du kommst noch unter die Räder"

Aber Du dachtest, die nehmen Dich auf den Arm

Du hast Dich lustig gemacht

Über die, die in Kneipen rumhängen

Jetzt spuckst Du keine großen Töne mehr

Bist nicht mehr so stolz darauf

Dass Du Dir Dein nächstes Essen irgendwo zusammenschnorrst.



Refrain:

Wie fühlst Du Dich

Wie fühlst Du Dich

Ohne Zuhause

Wie eine Namenlose

Wie ein rollender Stein?



Sicher, mein einsames Fräulein, Du warst auf der allerbesten Schule,

aber irgendwie hast Du Dich dort immer nur vollaufen lassen

Keiner hat Dir beigebracht, wie man sich auf der Straße durchschlägt,

Und jetzt merkst Du plötzlich, dass Du damit klarkommen musst

Du hast gesagt,

Du schließt nie einen Kompromiss mit dem geheimnisvollen Tramp,

doch jetzt, wo Du in die Leere seiner Augen starrst

Und ihn fragst ob er mit Dir ins Geschäft kommen will

Begreifst Du

Der verkauft keine Ausreden



Um die finsteren Blicke der Jongleure und Clowns hast Du Dich nie geschert

wenn sie nach Deiner Privatvorstellung von der Bühne kommen

Du hast nie verstanden dass es schlecht ist

Wenn man sich auf Kosten anderer amüsiert

Mit ´ner verchromten Maschine bist Du rumgekurvt,

zusammen mit Deinem Diplomaten

Der auf seiner Schulter eine Siamkatze trug

Ganz schön hart, wenn Du jetzt feststellst,

Der war doch nicht der Richtige für Dich

Nachdem er Dir alles gestohlen hat, was nicht niet- und nagelfest war.



Das verwöhnte Prinzesschen und all die schönen Menschen

Heben die Gläser und glauben sie hätten's geschafft

Weil sie einander mit kostbarem Zeug überhäufen

Aber nimm Deinen Diamantring lieber und trag ihn ins Pfandhaus, Kleine.

Du hast Dich doch immer so amüsiert

Über den Napoleon in Lumpen und seine obszönen Ausdrücke

Geh ruhig zu ihm, er ruft Dich, Du kannst es nicht ablehnen.

Wenn man nichts mehr hat, hat man auch nichts zu verlieren

Du bist jetzt unsichtbar, Du hast nichts mehr zu verbergen.