Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Ein politisches Lied über das Durcheinander, in dem wir gelandet sind

Imago Foto: imago, BRIGANI-ART

So beschreibt Phil Collins "Land of Confusion". Mike Rutherford, der den Text schreib fügt hinzu: "Ich habe mich immer davor bewahrt etwas zu schreiben, was sich Predigtsong oder Protestlied nennt. Aber es schien zu funktionieren. Vielleicht weil die Musik ziemlich wütend war." Bekannt wurde "Land of Confusion" vor Allem durch das Musikvideo. Zu sehen sind da Karikatur-Puppen aus Latex. 1988 gewann das Video bei den Grammy Awards in der Kategorie Bestes Konzept-Musikvideo.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich hab' bestimmt schon tausend Träume geträumt

'Ne Million Schreie verfolgen mich

und ich höre den Tritt marschierender Stiefel

wie sie auf der Straße Stellung beziehen.

Hast Du es auch in der Zeitung gelesen

Die Gefahr sei vorbei, heißt es.

Aber ich seh´ doch das Feuer noch flackern

Und bis in die Nacht hinein brennen.

Es gibt zu viele Menschen

Zu viele Leute

Die zuviel Probleme machen

Und es ist nicht genug Liebe für alle da

Kapiert Ihr denn nicht

Hier ist ein Land im Chaos

In dieser Welt hier leben wir

Diese Hände wurden uns mitgegeben

Benutzt sie und versucht,

die Welt lebenswert zu machen.

Mensch Superman, wo steckst Du bloß

Wo gerade alles irgendwie schief läuft

Die Männer aus Stahl, die Männer der Macht.

Verlieren stündlich mehr an Kontrolle.

Jetzt ist die Zeit

Das ist der Ort

Suchen wir nach der Zukunft

Aber es ist nicht genug Liebe für alle da

Erklärt mir warum ist das Land im Chaos

In dieser Welt hier leben wir

Diese Hände wurden uns mitgegeben

Benutzt sie und versucht,

die Welt lebenswert zu machen.

Ich erinnere mich noch, das ist lange her –

wie die Sonne schien

Ja, und wie die Sterne blinkten

Die ganze Nacht

Und wie Dein Lachen klang

Als ich Dich in den Armen hielt

Wie lange das her ist -

Ich komme heute Abend nicht nach Hause

Meine Generation bringt das jetzt in Ordnung

Wir machen nicht bloß Versprechungen

Von denen wir wissen, dass wir sie niemals halten.

Es gibt zu viele Menschen

Zu viele Leute

Die zuviel Probleme machen

Und es ist nicht genug Liebe für alle da

Kapiert Ihr denn nicht

Hier ist ein Land im Chaos

Also: in dieser Welt leben wir

Und diese Hände wurden uns mitgegeben

Benutzt sie und macht,

dass es sich lohnt, für die Welt zu kämpfen.

In dieser Welt leben wir

Und diese Namen hat man uns gegeben

Steht auf, wir wollen zeigen

Welche Richtung unser Leben nimmt