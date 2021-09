Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Was ist eigentlich Liebe?

Diese Frage hat sich die Singer-Songwriterin Amanda McBroom gestellt. Wirklich keine einfache Frage. Sie erzählt, als ihr der Gedanke kam fühlte es sich so an, als ob plötzlich jemand ein Fenster in ihrem Kopf geöffnet hätte. Die Gedanken wollte sie so schnell wie möglich aufschreiben. Als sie dann zu Hause angekommen war, setzte sie sich ans Klavier und zehn Minuten später war "The Rose" fertig.

Imago imago, Everett Collection

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Manche behaupten, Liebe ist wie ein Fluss, der das zarte Schilfgras ertränkt.

Andere behaupten, Liebe ist wie ein Rasiermesser, das deine Seele bluten lässt.

Wieder andere sagen, Liebe ist eine Gier, ein endlos schmerzliches Verlangen.

Ich aber sage, Liebe ist eine Blume und nur aus dir wächst sie empor.



Es ist immer das eine Herz, das Angst hat, gebrochen zu werden,

das niemals tanzen lernt.

Es ist immer der eine Traum,

der Angst vor dem Erwachen hat und damit jede Chance verpasst.

Es ist immer der Eine, der abweisend ist,

weil er offenbar nicht geben kann.

Und die Seele mit ihrer Sterbensangst, die nie zu leben lernt.



Wenn die Nacht mal wieder zu einsam war

und die Straße einfach nicht enden wollte

und du glaubst, Liebe sei nur was für die Glücklichen und Starken,

dann denk in deinem Winter daran:

Weit unter dem bitterkalten Schnee

da liegt ein Samenkorn, das mit der Sonne Liebe

im Frühling eine Rose wird.