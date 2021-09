Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Ein ganz besonderes Geschenk inspirierte diesen Song

Singer Songwriterin Julie Gold, hielt sich in New York mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Zu ihrem 30.Geburtstag bekam sie dann ein ganz besonderes Geschenk. Ihre Eltern haben ihr das Klavier geschenkt, auf dem sie schon als Kind gespielt hatte. Sie freute ich riesig. Spielen durfte sie es aber nicht gleich. Die Lieferanten sagten zu ihr, dass sie das Klavier für einen Tag nicht spielen soll. Es muss sich erst an das Klima in ihrer Wohnung gewöhnen. So gerne hätte Julie Gold auf dem Klavier gespielt, aber sie wollte natürlich auch keinen Schaden anrichten und so umarmte und polierte sie das Klavier. Am nächsten Tag setzte sie sich dann endlich an das Piano und schrieb "From a distance".

Imago imago, Everett Collection

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Aus der Entfernung sieht die Welt blau und grün aus,

und die schneebedeckten Berggipfel weiß.

Aus der Entfernung trifft der Ozean auf den Strom,

und der Adler ergreift die Flucht.

Aus der Entfernung herrscht Harmonie

und sie hallt durch das Land.

Sie ist die Stimme der Hoffnung,

die Stimme des Friedens,

das ist die Stimme jedes Menschen.

Aus der Entfernung haben wir alle genügend

und keiner ist bedürftig.

Es gibt keine Gewehre, keine Bomben und Krankheiten,

und auch keine hungrigen Münder zu füttern.

Aus der Entfernung sind wir alle wie Instrumente,

die in einer gemeinsamen Band mitmarschieren.

Wir spielen Lieder der Hoffnung,

Lieder des Friedens,

das sind die Lieder jedes Menschen.

Gott schaut uns zu,

Gott schaut uns zu,

er schaut uns zu -

aus der Entfernung.

Aus der Entfernung siehst du aus wie mein Freund,

obwohl wir uns im Krieg befinden.

Aus der Entfernung kann ich einfach nicht verstehen,

wofür all diese Kämpfe sein sollen.

Aus der Entfernung herrscht Harmonie

und sie hallt durch das Land.

Es ist die Hoffnung aller Hoffnungen,

die Liebe aller Lieben,

das Herz eines jeden Menschen.

Es ist die Hoffnung aller Hoffnungen,

die Liebe aller Lieben –

dies ist das Lied jedes Menschen.

Gott schaut uns zu,

Gott schaut uns zu,

er schaut uns zu -

aus der Entfernung.