"You schouln't get too big too fast" - Du solltest nicht zu schnell zu groß werden

Pressestelle Universal Music - Andrew Macpherson

Glenn Frey sagt: Genau das ist die Message von "Take it easy". Nicht zu schnell zu groß werden. Geschrieben hat es aber nicht nur Glenn Frey. Jackson Browne schrieb "Thake it easy" während er auf einem Roadtrip in einem alten verbeulten Jeep auf dem Weg nach Utah und Arizona war. Als er zurückkam spielte er es Glenn Frey vor und sagte zu ihm: Mach es einfach fertig. Und das machte Glen Frey auch. Er schrieb noch die letzte Strophe dazu und verwandelte es so in ein richtiges Lied. Es war einfach unglaublich.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Nun, ich renne die Strasse runter

und versuche, diese Last loszuwerden.

Sieben Frauen gehen mir im Kopf herum -

vier davon wollen mich besitzen,

zwei wollen mich am Liebsten steinigen

und eine behauptet, sie sei eine gute Freundin.

Nimm's leicht, nimm's einfach leicht.

Lass dich durch das Surren deiner eigenen Räder

bloß nicht verrückt machen.

Wirf den Ballast ab solange es noch geht,

unternimm nicht einmal den Versuch zu verstehen.

Finde einfach einen Ort,

an dem du dir über deinen Standpunkt im Klaren werden kannst,

und nimm's leicht.

Ich stehe da an einer Ecke in Winslow, Arizona,

ein toller Anblick, mein Gott, dieses Mädchen in dem flachen Ford - Transporter,

sie fährt doch tatsächlich langsamer, um einen Blick rüberzuwerfen.

Mensch, komm schon, Baby, sag nicht vielleicht,

ich muss wissen ob deine süße Liebe mich retten wird.

Wir mögen verlieren oder gewinnen,

obwohl wir wahrscheinlich nie mehr wieder hier sein werden.

Also mach schon auf und ich steig ein,

nimm's leicht.

Also, ich renne so die Strasse runter,

versuche, diese Last loszuwerden.

Eine ganze Welt voller Probleme hab ich im Kopf,

suche eine Liebhaberin,

bei der ich nicht dauernd an die Decke gehe.

Sie ist so schwer zu finden.

Nimm's leicht, nimm's einfach leicht.

Lass dich durch das Surren deiner eigenen Räder

nicht verrückt machen.

Also, komm schon, Baby, sag nicht vielleicht.

Ich muss es wissen:

Wird mich deine süße Liebe retten?

Wir haben 's leicht und sollten es auch leicht nehmen!