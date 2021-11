imago images Ronald Grant

Jetzt wo das Ende nah ist,

angesichts des letzten Vorhangs,

mein Freund, werde ich es deutlich sagen,

meine Sache jetzt vorbringen,

denn ich bin mir ihrer sicher:

Ich hatte ein erfülltes Leben,

jede nur erdenkliche Straße habe ich bereist.

Aber viel mehr, viel mehr als das –

ich hab's auf meine Weise getan.

Bedauern, ja, es gab da ein paar Dinge,

aber zu wenige, um sie zu erwähnen.

Ich tat, was ich tun musste,

hab' es durchgezogen, ohne etwas auszulassen.

Jeden eingezeichneten Kurs habe ich geplant,

jeden vorsichtigen Schritt entlang des Nebenweges.

Aber viel mehr, viel mehr als das –

ich hab's auf meine Weise getan.

Ja, es gab Zeiten, das hast du sicherlich gewusst,

in denen ich weit mehr abbiss als ich kauen konnte.

Aber immer dann, wenn es Zweifel gab,

hab ich's einfach runtergeschluckt und wieder ausgespuckt.

Ich habe mich allem gestellt, stand dabei aufrecht und –

tat es auf meine Weise.

Ich habe geliebt, gelacht und geweint,

ja, ich hatte meine gute Portion, meinen Anteil am Verlieren.

Jetzt, wo die Tränen verflogen sind, finde ich alles so amüsant,

allein die Vorstellung, ich hab das alles gemacht.

Und ich darf es mal sagen, ganz ohne Scheu,

Nein, oh nein, nicht ich, ich tat es auf meine Weise.

Denn was ist ein Mann, was hat er,

wenn nicht sich selbst, hat er nichts.

Er soll das sagen, was er wirklich fühlt,

nicht die Worte eines Knieenden.

Die Vergangenheit zeigt es, ich nahm die Rückschläge an,

und tat es auf meine Weise.

Ja, es war meine Weise.